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Пошкоджено будинки та навчальні заклади: росіяни атакували 8 разів Донеччину

20 жовтня 2024, 12:44

Пошкоджено будинки та навчальні заклади: росіяни атакували 8 разів Донеччину

Росіяни атакувала Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакувала Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 19 жовтня, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак є пошкодження. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Усього за добу росіяни вісім разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.

За словами Філашкіна, під ударом армії РФ опинилися три райони:

Покровський район. У Кураховому пошкоджено багатоповерхівки і приватні будинки; у Гірнику пошкоджено будинок, у Дачному — адмінбудівлю. У Покровську пошкоджено будинок; також у громаді пошкоджено адмінбудівлю і крамницю у селищі Шевченко, у Новотроїцькому — 2 адмінбудівлі.

Краматорський район. У Пришибі Святогірської громади пошкоджено базу відпочинку. У Костянтинівці пошкоджені 17 приватних будинків і 2 освітні заклади; у Стінках пошкоджено 3 будинки.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків і 2 багатоповерхівки.

Раніше ми писали, що російські війська у неділю, 20 жовтня, тричі атакували Покровську громаду Донецької області. Внаслідок російських ударів пошкоджено будинки та будівлю.

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