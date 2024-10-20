Армия РФ продвинулась на Донетчине и Харьковщине — DeepState

Оккупанты продвинулись на Донетчине и Харьковщине. Фото: DeepState

Российские оккупанты продвинулись в Донецких и Харьковских областях. Об этом передает DeepState.



«Враг продвинулся в Кругляковке (Харьковщина), Максимилианивке (Донетчина)», — говорится в сообщении.



Кроме того, армия РФ продвинулась возле Петропавловки в Харьковской области и Часового Яра, Горняка, Новоселидовки, Воздвиженки, Желанного Второго и Зоряного Донецкой области.





Ранее мы писали, что российские оккупанты продвинулись возле Клещиевки, Максимильяновки и Угледара Донецкой области.