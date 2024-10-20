Армія РФ просунулась на Донеччині та Харківщині — DeepState

Окупанти просунулися на Донеччині та Харківщині. Фото: DeepState

Російські окупанти просунулися у Донецьких та Харківських областях. Про це повідомляє DeepState.



«Ворог просунувся у Кругляківці (Харківщина), Максимільянівці (Донецька)», — йдеться у повідомленні.



Крім того, армія РФ просунуласьбіля Петропавлівки на Харківщині та Часового Яру, Гірника, Новоселидівки, Воздвиженки, Желанного Другого і Зоряного Донецької області.





Раніше ми писали, що російські окупанти просунулися біля Кліщіївки, Максимільянівки та Вугледара Донецької області.