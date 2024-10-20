ЗСУ завдали удару по аеродрому та військовому заводу РФ

Сьогодні вночі, 20 жовтня, Сили оборони завдали вогневого ураження по інфраструктурі військового аеродрому «Липецьк-2» Липецької області РФ. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



«Ціллю були склади боєкомплекту, місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та авіаційної техніки. Відомо, що на аеродромі базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил ворога», — йдеться у повідомленні.



Крім того, Сили оборони України атакували федеральне казенне підприємство «Завод ім. Я.М. Свердлова» в місті Дзержинськ Нижньогородської області рф. Тут виробляються хімічні речовини для артилерійських боєприпасів та фугасних авіабомб. Також, за наявною інформацією, на території заводу зберігалися керовані авіаційні бомби.



В районах обох об’єктів фіксувалися численні вибухи, а також відмічалася активна робота ворожої ППО. Результати ураження уточнюються.



Раніше ми писали, що близько 7 години ранку 19 жовтня жителі російського Санкт-Петербурга повідомили, що чули вибухи.