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ЗСУ завдали удару по аеродрому та військовому заводу РФ

20 жовтня 2024, 14:15

ЗСУ завдали удару по аеродрому та військовому заводу РФ

Сьогодні вночі, 20 жовтня, Сили оборони завдали вогневого ураження по інфраструктурі військового аеродрому «Липецьк-2» Липецької області РФ. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

«Ціллю були склади боєкомплекту, місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та авіаційної техніки. Відомо, що на аеродромі базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил ворога», — йдеться у повідомленні.

Крім того, Сили оборони України атакували федеральне казенне підприємство «Завод ім. Я.М. Свердлова» в місті Дзержинськ Нижньогородської області рф. Тут виробляються хімічні речовини для артилерійських боєприпасів та фугасних авіабомб. Також, за наявною інформацією, на території заводу зберігалися керовані авіаційні бомби.

В районах обох об’єктів фіксувалися численні вибухи, а також відмічалася активна робота ворожої ППО. Результати ураження уточнюються.

 Раніше ми писали, що близько 7 години ранку 19 жовтня жителі російського Санкт-Петербурга повідомили, що чули вибухи.

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