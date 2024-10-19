Утром в российском Санкт-Петербурге слышали взрывы: местные СМИ пишут об атаке БПЛА

Из российского Санкт-Петербурга сообщают об утренней атаке беспилотников. Фото: ASTRA

Около 7 часов утра 19 октября жители российского Санкт-Петербурга сообщили, что слышали взрывы. Об этом сегодня пишут росСМИ.

«В Санкт-Петербурге 19 октября был сбит беспилотник. Об этом «Фонтанке» сообщили в экстренных службах.По предоставленной информации, БПЛА был сбит силами противовоздушной обороны. Угроз для населения нет», — пишет местное издание «Фонтанка».

В сеть попали видео моментов взрывов.

Также жители сообщают, что в Выборгском и Приморском районах в Петербурге пропало электричество.

В «Россети Ленэнерго» «Фонтанке» рассказали, что произошло технологическое нарушение на оборудовании 110 кВт.