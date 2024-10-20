РФ сбросила авиабомбы на Краматорск

В воскресенье, 20 октября, оккупационная российская армия обстреляла из авиации Краматорск Донецкой области. Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.



«Краматорск утром подвергся вражескому обстрелу: 4 авиаудара по промышленной зоне», — отметил он.



По словам Гончаренко, обошлось без пострадавших.



В городе продолжают фиксировать последствия российской атаки.



Ранее мы писали, что российские войска в воскресенье, 20 октября, трижды атаковала Покровскую громаду Донецкой области. В результате российских ударов повреждены дома и здание.