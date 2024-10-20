РФ скинула авіабомби на Краматорськ

У неділю, 20 жовтня, окупаційна російська армія обстріляла з авіації Краматорськ Донецької області. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



«Краматорськ вранці зазнав ворожого обстрілу: 4 авіаудари по промисловій зоні», — зазначив він.



За словами Гончаренка, обійшлося без постраждалих.



У місті продовжують фіксувати наслідки російської атаки.



Раніше ми писали, що російські війська у неділю, 20 жовтня, тричі атакували Покровську громаду Донецької області. Внаслідок російських ударів пошкоджено будинки та будівлю.