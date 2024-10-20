РФ скинула авіабомби на Краматорськ

У неділю, 20 жовтня, окупаційна російська армія обстріляла з авіації Краматорськ Донецької області. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.
«Краматорськ вранці зазнав ворожого обстрілу: 4 авіаудари по промисловій зоні», — зазначив він.
За словами Гончаренка, обійшлося без постраждалих.
У місті продовжують фіксувати наслідки російської атаки.
Раніше ми писали, що російські війська у неділю, 20 жовтня, тричі атакували Покровську громаду Донецької області. Внаслідок російських ударів пошкоджено будинки та будівлю.
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