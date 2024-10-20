Оккупанты за неделю потеряли около 9590 человек личного состава

За неделю, с 13 по 20 октября, потери российских оккупантов составили около 9590 человек личного состава. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк.
«Потери врага за неделю: 9590 оккупантов, 1211 единиц вооружения и военной техники», — отметил он.
Существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:
Кроме этого, Силы обороны уничтожили не менее 5 российских ракет и 295 БпЛА ОТР.
Ранее мы писали, что 20 октября Силы обороны нанесли огневое поражение по инфраструктуре военного аэродрома «Липецк-2» Липецкой области РФ.
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