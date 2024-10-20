Оккупанты за неделю потеряли около 9590 человек личного состава

За неделю россияне потеряли около 9590 человек личного состава. Фото: Александр Павлюк

За неделю, с 13 по 20 октября, потери российских оккупантов составили около 9590 человек личного состава. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк.



«Потери врага за неделю: 9590 оккупантов, 1211 единиц вооружения и военной техники», — отметил он.



Существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:

76 танков;

235 боевых бронированных машин;

155 артиллерийских систем;

1 РСЗО;

403 единицы автотехники;

41 единица спецтехники.

Кроме этого, Силы обороны уничтожили не менее 5 российских ракет и 295 БпЛА ОТР.



Ранее мы писали, что 20 октября Силы обороны нанесли огневое поражение по инфраструктуре военного аэродрома «Липецк-2» Липецкой области РФ.