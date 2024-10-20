Окупанти за тиждень втратили близько 9590 осіб особового складу

За тиждень росіяни втратили близько 9590 осіб особового складу. Фото: Олександр Павлюк

За тиждень, з 13 по 20 жовтня, втрати російських окупантів становили близько 9590 осіб особового складу. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.



«Втрати ворога за тиждень: 9590 окупантів, 1211 одиниць озброєння та військової техніки», — зазначив він.



Суттєві втрати зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

76 танків;

235 бойових броньованих машин;

155 артилерійських систем;

1 РСЗВ;

403 одиниці автотехніки;

41 одиниця спецтехніки.

Окрім цього, Сили оборони знищили не менше 5 російських ракет та 295 БПЛА ОТР.



Раніше ми писали, що 20 жовтня Сили оборони завдали вогневої поразки щодо інфраструктури військового аеродрому «Липецьк-2» Липецької області РФ.