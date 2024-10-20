Окупанти за тиждень втратили близько 9590 осіб особового складу

За тиждень, з 13 по 20 жовтня, втрати російських окупантів становили близько 9590 осіб особового складу. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.
«Втрати ворога за тиждень: 9590 окупантів, 1211 одиниць озброєння та військової техніки», — зазначив він.
Суттєві втрати зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
Окрім цього, Сили оборони знищили не менше 5 російських ракет та 295 БПЛА ОТР.
Раніше ми писали, що 20 жовтня Сили оборони завдали вогневої поразки щодо інфраструктури військового аеродрому «Липецьк-2» Липецької області РФ.
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