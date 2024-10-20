Захватчики запустили по Украине около 800 КАБов и более 500 дронов — Зеленский

Последствия атаки РФ по Запорожской области. Фото: Иван Федоров

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за неделю российская армия запустила по Украине около 800 КАБов и более 500 дронов. Кроме того, захватчики применили более 20 ракет.



«За эту неделю российские террористы применили против Украины более 20 ракет различных типов, около 800 управляемых авиабомб и более 500 ударных дронов различных типов», — отметил он.



Зеленский напомнил, что Украина нуждается в большем количестве средств ПВО и дальнобойности. Глава государства поблагодарил западных партнеров, которые поддерживают нашу страну.



Ранее мы писали, что российские оккупанты в очередной раз ударили по территории Украины с помощью 49 беспилотников и двух баллистических ракетх «Искандер-М». Силы и средства противовоздушной обороны сбили 31 БПЛА.