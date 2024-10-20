Загарбники запустили по Україні близько 800 КАБів і понад 500 дронів — Зеленський

Наслідки атаки РФ у Запорізькій області. Фото: Іван Федоров

Президент України Володимир Зеленський повідомив , що за тиждень російська армія запустила Україною близько 800 КАБів і більше 500 дронів. Крім того, загарбники застосували понад 20 ракет.



«За цей тиждень російські терористи застосували проти України понад 20 ракет різних типів, близько 800 керованих авіабомб і понад 500 ударних дронів різних типів», — зазначив він.



Зеленський нагадав, що Україна потребує більшої кількості засобів ППО та далекобійності. Глава держави подякував західним партнерам, які підтримують нашу країну.



Раніше ми писали, що російські окупанти вкотре вдарили по території України за допомогою 49 безпілотників та двох балістичних ракет «Іскандер-М». Сили та засоби протиповітряної оборони збили 31 БПЛА.