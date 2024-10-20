Франция передаст Украине еще 12 САУ Caesar за деньги из замороженных активов РФ

Франция предоставит Украине военную технику от замороженных активов Российской Федерации. В частности, Киев получит 12 САУ Caesar. Об этом передает BFM TV.



«Мы мобилизуем проценты от замороженных российских активов для покупки военной техники для Украины. Франция вернула 300 миллионов евро к концу 2024 года», — отметил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.



По его словам, эта сумма позволила заказать 12 новых орудий Caesar, а также 155-мм снаряды, ракеты Aster, управляемые бомбы AASM, огневые позиции и ракеты Mistral.



Ранее мы писали, что Канада предоставит Украине пакет военной помощи на сумму 64,8 млн канадских долларов (47 млн ​​долларов). В этот пакет войдут боеприпасы, стрелковое оружие и защитное снаряжение.