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Канада передаст Украине 47 миллионов долларов

18 октября 2024, 15:37

Канада передаст Украине 47 миллионов долларов

Канада предоставит Украине пакет военной помощи на сумму 64,8 млн канадских долларов (47 млн ​​долларов). В этот пакет войдут боеприпасы, стрелковое оружие и защитное снаряжение. Об этом сообщил министр обороны Билл Блэр, передает Reuters.

Пакет помощи является частью военного финансирования в размере 500 миллионов канадских долларов, о котором в июле объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Объявленная сегодня военная помощь обеспечивает Украину важными ресурсами, необходимыми для защиты от российской агрессии. Канада продолжит делать все возможное, чтобы помочь им добиться победы», — заявил Блэр.

Ранее мы писали, что Австралия объявила о передаче Украине 49 танков M1A1 Abrams. 

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