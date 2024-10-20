Франція передасть Україні ще 12 САУ Caesar за гроші із заморожених активів РФ

Франція надасть Україні військову техніку від заморожених активів Російської Федерації. Зокрема, Київ отримає 12 САУ Caesar. Про це повідомляє BFM TV.



«Ми мобілізуємо відсотки від заморожених російських активів для придбання військової техніки для України. Франція повернула 300 мільйонів євро до кінця 2024 року», — зазначив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.



За його словами, ця сума дозволила замовити 12 нових знарядь Caesar, а також 155-мм снаряди, ракети Aster, керовані бомби AASM, вогневі позиції та ракети Mistral.



Раніше ми писали, що Канада надасть Україні пакет військової допомоги на суму 64,8 млн. канадських доларів (47 млн. доларів). У цей пакет увійдуть боєприпаси, стрілецька зброя та захисне спорядження.