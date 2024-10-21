Украина ежедневно демонстрирует решимость и способность к европейской интеграции — посол ЕС

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова на ДМФ. Фото: Новости Донбасса

Через неделю Европейский Союз примет пакет расширения 2024 года. Так ежегодно ЕС оценивает прогресс всех стран, которые претендуют на вступление в Евросоюз.



Об этом «Новостям Донбасса» на «Донбасс медиа форуме» сообщила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова. Оценит ЕС, в том числе и Украину.



По мнению Катарины Матерновой, полномасштабное вторжение стало эмоциональным импульсом, ведь европейская интеграция Украины появилась на повестке дня именно после 24 февраля 2022 года.



«Была очень быстрая последовательность основных шагов. Украине был предоставлен статус кандидата, затем европейские лидеры дали зеленый свет началу переговоров в июне этого года. Переговоры были официально открыты на первой так называемой Межправительственной конференции, и теперь мы быстро проводим проверку украинского законодательства. Затем мы сможем открыть отдельные переговоры о вступлении», – сказала Катарина Матернова.



Она добавила, что 30 октября будет принят так называемый пакет расширения 2024 года. Так Европейская комиссия каждый год оценивает прогресс всех стран, которые претендуют на вступление в Евросоюз.



«Это будет своего рода фотография прогресса с прошлого года по техническим и индивидуальным элементам расширенного этапа. Украина за последние два с половиной года прошла через множество различных шагов. И я думаю, что каждый день Украина показывает свою решимость и способность к большей европейской интеграции», – добавила Катарина Матернова.



За последние два с половиной года Украина совершила значительные шаги на пути к вступлению в Европейский Союз. Этот процесс начался официально в июне 2024 года, когда Украина и Молдова начали переговоры о членстве в ЕС.



Несмотря на беспрецедентные обстоятельства — ЕС никогда ранее не вел переговоров с государством, находящимся в состоянии полномасштабной войны — европейские лидеры поддерживают евроинтеграционные устремления Украины.



«Новости Донбасса» детально проанализировали это в статье: «Несмотря на войну, Украина стала ближе к вступлению в ЕС. Рассказываем, почему».