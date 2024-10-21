Україна щодня демонструє рішучість і здатність до європейської інтеграції — посол ЄС

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова на ДМФ. Фото: Новини Донбасу

За тиждень Європейський Союз ухвалить пакет розширення 2024 року. Так щороку ЄС оцінює прогрес усіх країн, які претендують на вступ до Євросоюзу.



Про це повідомила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова. Оцінить ЄС, зокрема й Україну.



На думку Катаріни Матернової, повномасштабне вторгнення стало емоційним імпульсом, адже європейська інтеграція України з'явилася на порядку денному саме після 24 лютого 2022 року.



«Була дуже швидка послідовність основних кроків. Україні було надано статус кандидата, потім європейські лідери надали зелене світло початку переговорів у червні цього року. Переговори були офіційно відкриті на першій так званій Міжурядовій конференції й тепер ми швидко проводимо перевірку українського законодавства. Потім ми зможемо відкрити окремі переговори щодо вступу», – сказала Катаріна Матернова.



Вона додала, що 30 жовтня буде ухвалено розширення 2024 року. Так, Європейська комісія щороку оцінює прогрес усіх країн, які претендують на вступ до Євросоюзу.



«Це буде своєрідна фотографія прогресу з минулого року за технічними та індивідуальними елементами розширеного етапу. Україна за останні два з половиною роки пройшла через багато різних кроків. І я думаю, що кожен день Україна показує свою рішучість та здатність до більшої європейської інтеграції», – додала Катаріна Матернова.



За останні два з половиною роки Україна зробила значні кроки на шляху вступу до Європейського Союзу. Цей процес розпочався офіційно у червні 2024 року, коли Україна та Молдова розпочали переговори про членство в ЄС.



Попри безпрецедентні обставини, ЄС ніколи раніше не вів переговорів з державою, яка перебуває у стані повномасштабної війни, європейські лідери підтримують євроінтеграційні прагнення України.



«Новини Донбасу» детально проаналізували це у статті: «Попри війну, Україна стала ближчою до вступу до ЄС. Розповідаємо чому».