В Украине допустили к эксплуатации в ВСУ отечественный багги «Варан»

Минобороны допустило к эксплуатации украинский багги «Варан». Фото: Минобороны Украины

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в ВСУ багги «Варан» — украинское транспортное средство повышенной проходимости, предназначенное для сверхсложных условий эксплуатации. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.



«Это транспортное средство повышенной проходимости будут использовать для перемещения личного состава, эвакуации раненых, подвоза боеприпасов и тому подобное, — говорится в сообщении.



«Варан» спроектировали и изготовили на украинском предприятии. Его основой является силовой каркас для сверхсложных условий эксплуатации. На багги установлен мощный турбодизельный двигатель и автоматическая 5-ступенчатая коробка передач.



Двухместный «Варан» весит чуть больше тонны, при этом перевозит 500 кг груза или тянет прицеп весом до 300 кг. На песке багги развивает скорость более 100 км/ч.



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