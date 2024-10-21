В Україні допустили до експлуатації в ЗСУ вітчизняний баггі «Варан»

Міноборони допустило до експлуатації баггі «Варан». Фото: Міноборони України

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання в ЗСУ баггі «Варан» — український транспортний засіб підвищеної прохідності, призначений для надскладних умов експлуатації. Про це повідомили у пресслужбі оборонного відомства.



«Цей транспортний засіб підвищеної прохідності будуть використовувати для переміщення особового складу, евакуації поранених, підвезення боєприпасів тощо», — йдеться у повідомленні.



«Варан» спроєктували та виготовили на українському підприємстві. Його основою є силовий каркас для надскладних умов експлуатації. На баггі встановлений потужний турбодизельний двигун та автоматична 5-ступінчаста коробка передач.



Двомісний «Варан» важить трохи більше тонни, при цьому перевозить 500 кг вантажу або тягне причіп вагою до 300 кг. На піску багі розвиває швидкість понад 100 км/год.



Раніше оборонне відомство кодифікувало і допустило до постачання дрон вітчизняного виробництва «Чаклун».