В окупованій Горлівці скаржаться на атаки безпілотників: є пошкодження

В окупаційній адміністрації «ДНР» щодня заявляють про обстріл Горлівки Донецької області. Стверджується, що безпілотники атакують окуповане місто, через що часто страждають мирні жителі.



За неділю, 20 жовтня та першу половину понеділка, 21 жовтня, було заявлено про атаки дров на нібито цивільні автомобілі.

У житловому масиві «Сонячний» пошкоджена вантажівка, як стверджується, в ній їхала цивільна людина. «Новини Донбасу» не мають змоги перевірити вірогідність цієї інформації.

У селищі Короленка поранено чоловіка. Пошкоджено інфраструктуру.

У селищі Гольмівський під Горлівкою безпілотник гнався за «Газеллю» та врізався у дерево, внаслідок чого пошкоджено скління будинку.