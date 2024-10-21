Спасатели с октября вывезли почти полсотни человек из Покровского района

В Покровской громаде Донецкой области продолжается эвакуация местного населения. С начала октября спасатели вывезли 48 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
«С начала октября спасатели Донетчины эвакуировали из прифронтовых районов Покровска 48 человек, серед них — ребенок и трое людей с ограниченными возможностями», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что спасатели ежедневно проводят эвакуации из прифронтовых районов.
Ранее мы писали, что на подконтрольной Украине территории Донецкой области остается более 330 тысяч гражданских. В регионе продолжается эвакуация.
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