Спасатели с октября вывезли почти полсотни человек из Покровского района

Эвакуация в Покровском районе. Фото: ГСЧС

В Покровской громаде Донецкой области продолжается эвакуация местного населения. С начала октября спасатели вывезли 48 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«С начала октября спасатели Донетчины эвакуировали из прифронтовых районов Покровска 48 человек, серед них — ребенок и трое людей с ограниченными возможностями», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что спасатели ежедневно проводят эвакуации из прифронтовых районов.





Ранее мы писали, что на подконтрольной Украине территории Донецкой области остается более 330 тысяч гражданских. В регионе продолжается эвакуация.