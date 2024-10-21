Рятувальники з жовтня вивезли майже півсотні людей з Покровського району

Евакуація у Покровському районі. Фото: ДСНС

У Покровській громаді Донецької області продовжується евакуація місцевого населення. З початку жовтня рятувальники вивезли 48 людей. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«З початку жовтня рятувальники Донеччини евакуювали з прифронтових районів Покровська 48 осіб, серед них — дитина та троє людей з обмеженими можливостями», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що рятувальники щодня проводять евакуації із прифронтових районів.





Раніше ми писали, що на підконтрольній Україні території Донецької області залишається понад 330 тисяч цивільних. У регіоні продовжується евакуація.