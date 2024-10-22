Генеральный прокурор Костин подал в отставку

Андрей Костин сообщил о своей отставке 22 октября. Фото: открытые источники

Во вторник, 22 октября, генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил о своей отставке. Это произошло после заседания СНБО, на котором говорилось о ситуации с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов. Об этом он написал в своем телеграм.



По его словам, сейчас на всех уровнях в государстве продолжаются проверки, расследуются уголовные производства. Много позорных фактов злоупотреблений установлено и в системе органов прокуратуры Украины.



«Я благодарен президенту Украины и Верховной Раде Украины за доверие. Но в данной ситуации считаю правильным заявить об увольнении с должности Генерального прокурора», — заявил он.



Кроме того, Костин считает позицию украинского президента Владимира Зеленского правильной относительно того, что должны быть не только отменены все неправомерные решения о предоставлении инвалидности, соответствующих пенсионных и других начислений, должны быть не только четкие законодательные и организационные изменения, но и персональная ответственность. В том числе, политическая ответственность.



Отметим, что летом 2022 года Андрей Костин был назначен новым генеральным прокурором Украины. Соответствующее решение было поддержано в Верховной Раде. «За» проголосовало 299 народных депутатов.





Ранее мы писали, что работники ГБР разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына на незаконном обогащении, во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах. Правоохранители провели ряд обысков в служебных кабинетах и по месту жительства должностных лиц, которые помогали незаконно оформлять инвалидность «уклонистам».