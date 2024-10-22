Генеральний прокурор Костін подав у відставку

Андрій Костін повідомив про свою відставку 22 жовтня. Фото: відкриті джерела

У вівторок, 22 жовтня, генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив про свою відставку. Це сталося після засідання РНБО, на якому йшлося про ситуацію із фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів. Про це він написав у своєму телеграмі.



За його словами, зараз на всіх рівнях у державі продовжуються перевірки, розслідуються кримінальні провадження. Чимало ганебних фактів зловживань встановлено і в системі органів прокуратури України.



«Я вдячний президенту України та Верховній Раді України за довіру. Але в цій ситуації вважаю за правильне заявити про звільнення з посади Генерального прокурора», — заявив він.



Крім того, Костін вважає позицію українського президента Володимира Зеленського правильною щодо того, що мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення щодо надання інвалідності, відповідних пенсійних та інших нарахувань, мають бути не лише чіткі законодавчі та організаційні зміни, а й персональна відповідальність. У тому числі політична відповідальність.



Зазначимо, що влітку 2022 року Андрія Костіна було призначено новим генеральним прокурором України. Відповідне рішення було підтримано у Верховній Раді. «За» проголосувало 299 народних депутатів.



Раніше ми писали, що працівники ДБР викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагаченні, під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах. Правоохоронці провели низку обшуків у службових кабінетах та за місцем проживання посадових осіб, які допомагали незаконно оформляти інвалідність «уклоністам».