В ряде министерств Украины должны провести проверки после скандала с МСЭК — указ президента

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, согласно которому медико-социальные экспертные комиссии будут ликвидированы 31 декабря.



Указ №732/2024 опубликован на сайте президента.



Кабмину поручено «вместе с министерством здравоохранения Украины в месячный срок» подготовить законопроект, «предусмотрев, в частности, ликвидацию медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года».



Помимо этого, Офису генпрокурора, Службе безопасности (СБУ), Государственному бюро расследований (ГБР), Национальной полиции, и Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) рекомендуется в месячный срок «отчитаться о принятых мерах реагирования по выявлению, расследованию и противодействию коррупционным и другим уголовным правонарушениям при установлении инвалидности должностным лицам государственных органов».



По результатам проведенной работы необходимо предложить соответствующие кадровые и организационные решения.



Кабмину также поручено создать вместе с министерством здравоохранения Украины и ГБР, СБУ и Нацполицией, а также с областными, Киевской городской военными администрациями в недельный срок рабочие группы по проверке решений МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам соответствующих госорганов.



Кроме этого, Кабмин также должен в трехмесячный срок подготовить доклад о результатах проверки рабочими группами обоснованности таких решений.



В случае выявления фактов необоснованного принятия данных решений, необходимо инициировать их пересмотр при наличии оснований правоохранительных органов, а также других уполномоченных органов.



Также на Кабмин возлагается подготовка и представление совместно с Минздравоохранения и Минцифрой в двухнедельный срок плана цифровизации прохождения всех этапов МСЭК.



Совместно с Пенсионным фондом, ГБР Национальной полицией Украины, СБУ, необходимо в недельный срок совершить аудит начислений пенсионных выплат по инвалидности должностным лицам госорганов.



Кроме этого, Кабмину поручено подготовить законопроект вместе с министерством социальной политики по пересмотру системы и механизма начислений пенсионных выплат должностным лицам государственных органов для обеспечения справедливости в соответствующей сфере.



С Офисом генпрокурора поручено подготовить законопроект по нормированию порядка начисления зарплат и пенсий работникам органов прокуратуры Украины, кроме этого, закрепить соответствующие соцгарантии для лиц, у которых есть инвалидность, для работы в органах прокуратуры; проведение повторных проверок решений МСЭК, на основании которых прокурорам установлена инвалидность.



Кабмину вместе с Госпогранслужбой в месячный срок необходимо проработать «вопрос о внесении изменений в нормативно-правовые акты относительно особенностей пересечения государственной границы Украины бывшими должностными лицами государственных органов, которые имеют инвалидность, с определением перечня их документов, подлежащих проверке».



НАПК рекомендуется до 31 декабря 2024 года внести на рассмотрение Кабмина законопроекто внесении изменений в Уголовный кодекс и Гражданский процессуальный кодекс, которые бы определяли председателя и членов МСЭК субъектами уголовной ответственности за незаконное обогащение и ответчиками по делам о признании необоснованными активов.



Ранее Совет национальной безопасности принял решение, которое предусматривает полный аудит пенсий и других начислений всем чиновникам, которые «организовали» себе инвалидности, заявил президент Украины Владимир Зеленский.



«Был доклад на СНБО главы Службы безопасности Украины Малюка и министра внутренних дел Клименко по проверкам и расследованиям, которые уже продолжаются. Были, к сожалению, очень неубедительные доклады министра здравоохранения Украины и министра социальной политики Украины. Отдельно надо пройтись по всем горизонталям местной власти», — сказал Зеленский в вечернем видеообращении.