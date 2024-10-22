У низці міністерств України мають провести перевірки після скандалу з МСЕК — указ президента

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України, згідно з яким медико-соціальні експертні комісії будуть ліквідовані 31 грудня.



Указ №732/2024 опубліковано на сайті президента.



Кабміну доручено «разом із міністерством охорони здоров'я України у місячний термін» підготувати законопроєкт, «передбачивши, зокрема, ліквідацію медико-соціальних експертних комісій із 31 грудня 2024 року».



Крім цього, Офісу генпрокурора, Службі безпеки (СБУ), Державному бюро розслідувань (ГБР), Національній поліції та Національному антикорупційному бюро (НАБУ) рекомендується в місячний термін «відзвітувати про вжиті заходи реагування з виявлення, розслідування та протидії корупційним та іншим кримінальним правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам державних органів».



За результатами проведеної роботи необхідно запропонувати відповідні кадрові та організаційні рішення.



Кабміну також доручено створити разом із міністерством охорони здоров'я України та ДБР, СБУ та Нацполіцією, а також з обласними, Київською міською військовими адміністраціями у тижневий термін робочі групи з перевірки рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних держорганів.



Крім того, Кабмін також має у тримісячний термін підготувати доповідь про результати перевірки робочими групами обґрунтованості таких рішень.



У разі виявлення фактів необґрунтованого ухвалення даних рішень необхідно ініціювати їх перегляд за наявності підстав правоохоронних органів, а також інших уповноважених органів.



Також на Кабмін покладається підготовка та подання спільно з МОЗ та Мінцифрою у двотижневий термін плану цифровізації проходження всіх етапів МСЕК.



Спільно з Пенсійним фондом, ДБР Національною поліцією України, СБУ необхідно у тижневий термін здійснити аудит нарахувань пенсійних виплат з інвалідності посадовим особам держорганів.



Крім цього, Кабміну доручено підготувати законопроєкт разом із міністерством соціальної політики щодо перегляду системи та механізму нарахувань пенсійних виплат посадовим особам державних органів для забезпечення справедливості у відповідній сфері.



З Офісом генпрокурора доручено підготувати законопроєкт щодо нормування порядку нарахування зарплат та пенсій працівникам органів прокуратури України, крім цього, закріпити відповідні соцгарантії для осіб, які мають інвалідність, для роботи в органах прокуратури; проведення повторних перевірок рішень МСЕК, на підставі яких прокурорам встановлено інвалідність.



Кабміну разом із Держприкордонслужбою у місячний строк необхідно опрацювати «питання про внесення змін до нормативно-правових актів щодо особливостей перетину державного кордону України колишніми посадовими особами державних органів, які мають інвалідність, з визначенням переліку їхніх документів, що підлягають перевірці».



НАЗК рекомендується до 31 грудня 2024 року внести на розгляд Кабміну законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу та Цивільного процесуального кодексу, які б визначали голову та членів МСЕК суб'єктами кримінальної відповідальності за незаконне збагачення та відповідачами у справах про визнання необґрунтованими активів.



Раніше Рада національної безпеки ухвалила рішення, яке передбачає повний аудит пенсій та інших нарахувань усім чиновникам, які «організували» собі інвалідності, заявив президент України Володимир Зеленський.



«Була доповідь на РНБО голови Служби безпеки України Малюка та міністра внутрішніх справ Клименка щодо перевірок та розслідувань, які вже тривають. Були, на жаль, дуже непереконливі доповіді Міністра охорони здоров'я України та Міністра соціальної політики України. Окремо треба пройтися всіма горизонталями місцевої влади», — сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.