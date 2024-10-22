Лига чемпионов: «Шахтер» проиграл «Арсеналу» в Лондоне

Фото: ФК «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» проиграл лондонскому «Арсеналу» в третьем туре основного этапа Лиги чемпионов со счетом 1:0. Матч проходил в Лондоне.



На 29-й минуте нападающий «Арсенала» Габриел Мартинелли пробил с острого угла, мяч попал в стойку, а затем во вратаря «Шахтера» Дмитрия Ризныка, и в итоге оказался в сетке. Арбитр матча зафиксировал автогол.



На 77-й минуте Ризнык сумел отбить пенальти, среагировав на удар Леандро Троссарда.



В следующем туре «Шахтер» примет в Германии швейцарский «Янг Бойз». Матч состоится 6 ноября в 19:45.



С этого сезона Лига чемпионов подверглась реформе. Новый формат предусматривает отказ от группового этапа, увеличение количества участников и матчей. «Новости Донбасса» подробно рассказывали о новом формате Лиги чемпионов и что это означает для «Шахтера».