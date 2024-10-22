Ліга чемпіонів: «Шахтар» програв «Арсеналу» в Лондоні

Фото: ФК «Шахтар»

Донецький «Шахтар» програв лондонському «Арсеналу» у третьому турі основного етапу Ліги чемпіонів з рахунком 1:0. Матч проходив у Лондоні.



На 29-й хвилині нападник «Арсеналу» Габріел Мартінеллі пробив з гострого кута, м'яч влучив у стійку, а потім у воротаря «Шахтаря» Дмитра Різника, і зрештою опинився в сітці. Арбітр матчу зафіксував автогол.



На 77-й хвилині Різник зумів відбити пенальті, зреагувавши на удар Леандро Троссара.



У наступному турі «Шахтар» прийме у Німеччині швейцарський «Янг Бойз». Матч відбудеться 6 листопада о 19:45.



З цього сезону Ліга чемпіонів зазнала реформи. Новий формат передбачає відмову від групового етапу, збільшення кількості учасників і матчів. «Новини Донбасу» докладно розповідали про новий формат Ліги чемпіонів і що це означає для «Шахтаря».