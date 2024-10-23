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Зеленский рассказал, что может стать первым шагом к деэскалации войны

23 октября 2024, 08:01

Зеленский рассказал, что может стать первым шагом к деэскалации войны

Президент Владимир Зеленский заявил, что взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины и РФ может стать шагом к завершению горячей фазы войны. Об этом он сказал в ходе встречи с журналистами в Киеве, передает Financial Times.

По его словам, какие-либо переговоры не исключают оборонительных и наступательных действий, однако принятие политических решений ведет к завершению горячей стадии.

«Вот вам живой пример. Мы решили на первом Саммите, что может быть решение по энергобезопасности. Да? Другими словами: мы не атакуем их энергетику, они не атакуют нашу энергетику. Ведет ли это к завершению горячей стадии? Считаю, да», — сказал Зеленский.

Он добавил, что прекращение ударов по энергетике приведет к «уменьшению градуса», равно как и прекращение российских ударов по зерновому коридору, украинским портам и судам.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что план победы содержит сроки и конкретные даты, когда реализация того или иного пункта была бы правильной для Украины.

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