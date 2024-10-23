Зеленський розповів, що може стати першим кроком до деескалації війни

Президент Володимир Зеленський заявив, що взаємне припинення ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України та РФ може стати кроком до завершення гарячої фази війни. Про це він сказав під час зустрічі з журналістами у Києві, передає Financial Times.

За його словами, будь-які переговори не виключають оборонних та наступальних дій, проте ухвалення політичних рішень веде до завершення гарячої стадії.

«Ось вам живий приклад. Ми вирішили на першому Саміті, що може бути рішення щодо енергобезпеки. Так? Іншими словами: ми не атакуємо їхню енергетику, вони не атакують нашу енергетику. Чи веде це до завершення гарячої стадії? Вважаю, так», — сказав Зеленський.

Він додав, що припинення ударів по енергетиці призведе до «зменшення градуса», так само як і припинення російських ударів по зерновому коридору, українським портам та судам.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що план перемоги містить терміни та конкретні дати, коли реалізація того чи іншого пункту була б правильною для України.