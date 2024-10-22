План победы содержит сроки и конкретные даты, когда реализация того или иного пункта была бы правильной для Украины, сообщил президент Владимир Зеленский.



Так он ответил на вопрос о том, правда ли, что Украина озвучила срок в три месяца для партнеров на воплощение плана победы или какого-то ответа.



«В плане есть сроки. Я просто сказал, что у нас есть конкретно, что мы планируем сделать за эти три месяца… Есть конкретные даты, когда мы считаем, что реализация того или иного пункта была бы правильной для нас», — цитирует Зеленского «Интерфакс-Украина».



Относительно плана «Б» глава государства отметил, что, «кроме того, чтобы не дать России оккупировать Украину, я считаю, их (планов «Б», — ред.) нет для любого».



«Есть внутреннее производство, когда вы находите альтернативу тому или иному оружию, — это единственное усиление. Когда вы находите эту альтернативу в закупках у других стран, тогда вам нужно искать альтернативные источники финансирования. Мы их находим в замороженных российских активах. Мы смогли договориться и нашли этот выход», — пояснил Зеленский.



Президент добавил, что средства от замороженных активов РФ придут траншами в начале следующего года.



«Тем не менее, мы нашли эти деньги. И это был план "Б", если Соединенные Штаты, например, уменьшат финансовую поддержку. Так может быть. Тогда надо находить деньги на закупку и социальную поддержку. И эти деньги мы нашли. Со следующего года мы будем рассчитывать на соответствующие замороженные российские активы», — подчеркнул Зеленский.