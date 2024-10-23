Российские войска оккупировали Новосадовое в Донецкой области

Российские оккупационные войска захватили село Новосадовое Краматорского района Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.
«Враг оккупировал Новосадовое», — говорится в сообщении.
Аналитики также внесли изменения в карту боев. Новосадовое сейчас находится в красной зоне — это означает, что контроль над этим населенным пунктом перешел к оккупантам.
Кроме того, по данным экспертов DeepState, на Покровском направлении армия РФ продвинулась возле Селидово. На Кураховском направлении — возле Новодмитровки и Зоряного.
На Времевском направлении россияне подвинулись возле Богоявленки.
Также российские военные продвинулись в Кругляковке Харьковской области.
Информацию об оккупации Новосадового в Генштабе пока не комментировали.
Новосадовое — это село в Лиманской городской территориальной громаде, расположенное на границе Донецкой и Луганской областей. Оно было оккупировано в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, а 24 октября 2022 года его освободили Вооруженные силы Украины.
Ранее сообщалось, что 21 октября 46-я аэромобильная бригада ВСУ отбила атаку российских войск вблизи села Максимильяновка и города Курахово Донецкой области.
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