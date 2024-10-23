Российские войска оккупировали Новосадовое в Донецкой области

Село Новосадовое на границе Донецкой и Луганской областей захвачено российскими войсками. Карта DeepState

Российские оккупационные войска захватили село Новосадовое Краматорского района Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

«Враг оккупировал Новосадовое», — говорится в сообщении.

Аналитики также внесли изменения в карту боев. Новосадовое сейчас находится в красной зоне — это означает, что контроль над этим населенным пунктом перешел к оккупантам.

Кроме того, по данным экспертов DeepState, на Покровском направлении армия РФ продвинулась возле Селидово. На Кураховском направлении — возле Новодмитровки и Зоряного.



На Времевском направлении россияне подвинулись возле Богоявленки.



Также российские военные продвинулись в Кругляковке Харьковской области.

Информацию об оккупации Новосадового в Генштабе пока не комментировали.

Новосадовое — это село в Лиманской городской территориальной громаде, расположенное на границе Донецкой и Луганской областей. Оно было оккупировано в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, а 24 октября 2022 года его освободили Вооруженные силы Украины.

Ранее сообщалось, что 21 октября 46-я аэромобильная бригада ВСУ отбила атаку российских войск вблизи села Максимильяновка и города Курахово Донецкой области.