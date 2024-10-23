В Краматорске открыли две новые скважины

В Краматорске появились две новые скважины. Фото: кадр из видео

Две новые скважины появлись в Краматорске - таковы первые результаты сотрудничества с фондом «Милосердие и здоровье». Об этом в телеграме написал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.







«Недавно фонд согласился помочь нам решить проблему с водоснабжением в Донецкой области. 2 скважины - это только первый шаг. Фонд планирует пробурить еще 3 скважины в Краматорске и продолжить работу в других городах области», — отметил Филашкин.



Вода в скважинах будет проходить несколько этапов фильтрации, что позволит людям использовать ее в быту. Ранее сообщалось, что в четырех городах Донетчины не будет воды.