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В Донецкой области 260 тысяч человек остаются без воды

10 октября 2024, 17:51

В Донецкой области 260 тысяч человек остаются без воды

Около 260 тысяч жителей севера Донецкой области остаются без устойчивого водоснабжения. Об этом рассказал глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин международным партнерам на встрече. Он акцентировал, что люди на Донетчине остаются без воды на неопределенный срок.

Причиной остановки водоснабжения стали боевые действия — российские обстрелы разрушают коммуникации в регионе. 

«Для обеспечения жителей региона водой, а также для устойчивого проведения отопительного сезона 2024-2025 годов необходима помощь международных партнеров», — заявил Филашкин.

Он отметил, что среди партнеров Украины и Донецкой области в частности уже есть  те кто выразил готовность помочь региону в создании альтернативных источников водоснабжения.

Как сообщалось, регулярные проблемы с водой имеют такие города как Славянск, Краматорск, Константиновка, Дружковка и другие. 

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