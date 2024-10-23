У Краматорську відкрили дві нові свердловини

У Краматорську з'явилися дві нові свердловини. Фото: кадр із відео

Дві нові свердловини з'явилися у Краматорську – такі перші результати співпраці з фондом «Милосердя та здоров'я». Про це у телеграмі написав голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.







«Нещодавно фонд погодився допомогти нам розв'язати проблему з водопостачанням на Донеччині. 2 свердловини — це тільки перший крок. Фонд планує пробурити ще 3 свердловини у Краматорську і продовжити роботу в інших містах області», - зазначив Філашкін.



Вода у свердловинах проходитиме кілька етапів фільтрації, що дозволить людям використовувати її в побуті. Раніше повідомлялося, що у чотирьох містах Донеччини не буде води.