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У Краматорську відкрили дві нові свердловини

23 жовтня 2024, 11:22

У Краматорську відкрили дві нові свердловини

У Краматорську з'явилися дві нові свердловини. Фото: кадр із відео У Краматорську з'явилися дві нові свердловини. Фото: кадр із відео

Дві нові свердловини з'явилися у Краматорську – такі перші результати співпраці з фондом «Милосердя та здоров'я». Про це у телеграмі написав голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Нещодавно фонд погодився допомогти нам розв'язати проблему з водопостачанням на Донеччині. 2 свердловини — це тільки перший крок. Фонд планує пробурити ще 3 свердловини у Краматорську і продовжити роботу в інших містах області», - зазначив Філашкін.

Вода у свердловинах проходитиме кілька етапів фільтрації, що дозволить людям використовувати її в побуті. Раніше повідомлялося, що у чотирьох містах Донеччини не буде води.

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