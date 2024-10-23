В договоре между Россией и КНДР оказался секретный пункт об отправке северокорейских солдат на войну в Украине

Северокорейские военные получают снаряжение на полигоне в Приморском крае России. Скриншот видео

Договор о стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей, который Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали в июне, содержит секретный пункт, согласно которому Пхеньян получил право отправить военных в Украину. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на бывшего российского разведчика, знакомого с деталями соглашения.

По данным источника WSJ, секретный пункт позволяет Пхеньяну направить в Украину первую волну военных численностью примерно в тысячу солдат. В дальнейшем планируется, что будет отправлено больше солдат, добавил собеседник газеты.

Предполагается, что отправка северокорейских военных позволит им получить опыт ведения войны, сказал источник WSJ.

Сейчас большая часть отправленных в Россию северокорейских солдат находится на безопасном расстоянии от линии фронта, добавил он. Им показывают, как российская армия решает вопросы логистики на передовой, а также учат новым принципам ведения войны с использованием беспилотников.

Американские чиновники в разговоре с WSJ сообщили, что, по их мнению, некоторое количество северокорейских военных проходят подготовку в России. Однако точное их число и цель пребывания неизвестны, говорят собеседники газеты.

Пхеньян пользуется шансом узнать, как выиграть войну на истощение и победить противника при помощи артиллерии, объяснил газете научный сотрудник по ядерной безопасности американского аналитического центра в Rand Corporation Бенджамин Р. Янг. «Никакие учения не могут воспроизвести реальный военный опыт, и это может принести дивиденды в случае, если на Корейском полуострове начнется новый конфликт», — сказал он.

У КНДР уже был опыт отправки военных в качестве техников в Египет, а также, возможно, в Сирию и Зимбабве, однако отправка тысяч солдат в Украину — это нетипично для Пхеньяна и рискованно для режима Ким Чен Ына, считает специалист по Северной Корее из южнокорейского Университета Кукмин Федор Тертицкий.

Источник газеты из числа высокопоставленных сотрудников европейской разведки сказал, что Путин заинтересован в росте напряженности на Корейском полуострове, потому что в таком случае Западу придется столкнуться еще с одним конфликтом. В таком случае Украина получит еще меньше внимания и денег, добавил собеседник.

Договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР был подписан 19 июня во время визита Путина в Пхеньян. В середине октября Путин внес его на ратификацию в Госдуму.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщала, что КНДР отправила в Россию 1,5 тысячи бойцов спецназа, а всего, по данным южнокорейской разведки, Пхеньяне решили отправить в Россию 12 тысяч солдат. Военных, по информации спецслужбы, перевезли судами Тихоокеанского флота России во Владивосток в период с 8 по 13 октября, им выдали российскую форму, оружие и поддельные паспорта.

Эту информацию частично подтвердили появившиеся в телеграм-каналах видео, на которых, как утверждалось, сняты северокорейские военные на территории российских воинских частей. На одном из роликов люди, похожие на корейских военных, получали российскую военную форму. На роликах был слышен корейский язык.