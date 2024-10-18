Опубликовано видео, где северокорейские солдаты получают снаряжение в России

Украинский Центр стратегических коммуникаций опубликовал видео, на котором, как утверждается, солдаты из КНДР получают снаряжение.

Отмечается, что кадры сняты на Сергеевском полигоне в Приморском крае РФ не более чем 48 часов часов назад.

Ранее разведка Южной Кореи выяснила, что Северная Корея направит на войну в Украине 12 тысяч военных, включая подразделения спецназа.

Напомним, в российских Z-каналах массово распространяют первые видео, как утверждается, с северокорейскими военными на одном из военных полигонов РФ.

Где и когда сняты видео неизвестно, подтверждений их подлинности нет.

Между тем украинские OSINT-эксперты выяснили, что видео с предполагаемыми военнослужащими из КНДР были сняты на полигоне в Сергеевке Приморского края России.