Опубликовано видео, где северокорейские солдаты получают снаряжение в России

Украинский Центр стратегических коммуникаций опубликовал видео, на котором, как утверждается, солдаты из КНДР получают снаряжение.
Отмечается, что кадры сняты на Сергеевском полигоне в Приморском крае РФ не более чем 48 часов часов назад.
Ранее разведка Южной Кореи выяснила, что Северная Корея направит на войну в Украине 12 тысяч военных, включая подразделения спецназа.
Напомним, в российских Z-каналах массово распространяют первые видео, как утверждается, с северокорейскими военными на одном из военных полигонов РФ.
Где и когда сняты видео неизвестно, подтверждений их подлинности нет.
Между тем украинские OSINT-эксперты выяснили, что видео с предполагаемыми военнослужащими из КНДР были сняты на полигоне в Сергеевке Приморского края России.
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