У договорі між Росією та КНДР є секретний пункт про відправлення північнокорейських солдатів на війну в Україні

Північнокорейські військові отримують спорядження на полігоні у Приморському краї Росії. Скріншот відео

Договір про стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю, який Володимир Путін та Кім Чен Ин підписали у червні, містить секретний пункт, згідно з яким Пхеньян отримав право відправити військових до України. Про це пише американське видання The Wall Street Journal із посиланням на колишнього російського розвідника, знайомого з деталями угоди.

За даними джерела WSJ, секретний пункт дозволяє Пхеньяну направити в Україну першу хвилю військових чисельністю приблизно тисячу солдатів. Надалі планується, що буде відправлено більше солдатів, додав співрозмовник газети.

Передбачається, що відправлення північнокорейських військових дозволить їм здобути досвід ведення війни, сказало джерело WSJ.

Наразі більша частина відправлених до Росії північнокорейських солдатів знаходиться на безпечній відстані від лінії фронту, додав він. Їм показують, як російська армія вирішує питання логістики на передовій, а також навчають новим принципам ведення війни з використанням безпілотників.

Американські чиновники в розмові з WSJ повідомили, що, на їхню думку, кілька північнокорейських військових проходять підготовку в Росії. Однак точне їхнє число та мета перебування невідомі, кажуть співрозмовники газети.

Пхеньян має шанс дізнатися, як виграти війну на виснаження і перемогти противника за допомогою артилерії, пояснив газеті науковий співробітник з ядерної безпеки американського аналітичного центру в Rand Corporation Бенджамін Р. Янг. «Жодні навчання не можуть відтворити реальний військовий досвід, і це може принести дивіденди у випадку, якщо на Корейському півострові почнеться новий конфлікт», — сказав він.

У КНДР вже був досвід відправки військових як техніків до Єгипту, а також, можливо, до Сирії та Зімбабве, проте відправлення тисяч солдатів в Україну — це нетипово для Пхеньяну і ризиковано для режиму Кім Чен Іна, вважає фахівець із Північної Кореї з південнокорейського Університету Кукмін Федір Тертицький.

Джерело газети з-поміж високопоставлених співробітників європейської розвідки сказало, що Путін зацікавлений у зростанні напруженості на Корейському півострові, тому що в такому разі Заходу доведеться зіткнутися ще з одним конфліктом. У такому разі Україна отримає ще менше уваги та грошей, додав співрозмовник.

Договір про стратегічне партнерство між Росією та КНДР було підписано 19 червня під час візиту Путіна до Пхеньяну. У середині жовтня Путін вніс його на ратифікацію до Держдуми.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомляла, що КНДР відправила до Росії 1,5 тисяч бійців спецназу, а всього, за даними південнокорейської розвідки, у Пхеньяні вирішили відправити до Росії 12 тисяч солдатів.

Військових, за інформацією спецслужби, перевезли судами Тихоокеанського флоту Росії до Владивостока в період з 8 по 13 жовтня, їм видали російську форму, зброю та підроблені паспорти.

Цю інформацію частково підтвердили відео, що з'явилися в телеграм-каналах, на яких, як стверджувалося, зняті північнокорейські військові на території російських військових частин. На одному з роликів люди, схожі на корейських військових, набували російської військової форми. На роликах було чути корейську мову.