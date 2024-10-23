FPV-дрон уничтожил российский танк Т-72 возле села Торское

FPV уничтожил российский танк Т-72 возле села Торское. Фото: кадр из видео

FPV-камикадзе Сил обороны уничтожил российский танк Т-72Б3М, еще один танк получил повреждения. Видео попадания украинского дрона опубликовала 60 отдельная механизированная Ингулецкая бригада.







Военные 60 ОМБр зафиксировали несколько танков северо-восточнее села Торское в Донецкой области. После чего отправили в точку передвижения техники оккупантов украинские дроны.



«За один вражеский штурм уничтожили столько российской техники, что все даже не уместилось в одно видео! Поэтому будем выкладывать порциями. Это только первая часть - дальше больше! Каждый уничтоженный танк или бронетехника приближает нашу Победу», — говорится в сообщении 60 ОМБр.



Согласно докладу Генерального штаба ВСУ, на Лиманском направлении РФ атаковала 14 раз неподалеку Грековки, Новомихайловки, Тернов и Торского.



За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1460 человек. Также украинские воины обезвредили девять танков, 30 боевых бронированных машин и 51 артиллерийскую систему.



К тому же ВСУ удалось уничтожить 85 БпЛА оперативно-тактического уровня, 106 автомобилей и десять единиц специальной техники РФ.



Напомним, что сегодня ночью российская армия атаковала Украину ракетой и дронами, в свою очередь ПВО сбила 57 БпЛА.