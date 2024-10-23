РФ атаковала Украину ракетой и дронами: ПВО сбила 57 БПЛА

ПВО сбила 57 дронов. Фото: Воздушные силы

Российская армия запустила по Украине 81 дрон и управляемую ракету. Силы и средства противовоздушной обороны сбили 57 «шахедов». Об этом сообщили в пресс-службе Воздушные силы.



«В ночь на 23 октября 2024 года (с 22.00 22 октября) враг наносит удар по Украине 81 ударным БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа с направлений Приморско-Ахтарск, Курск — РФ. Также противник атаковал Одесскую область управляемой авиационной ракетой Х-31П из акватории Черного моря», — говорится в сообщении.



По состоянию на 9:00 силы и средства ПВО сбили 57 российских БПЛА в Одесской, Николаевской, Винницкой, Сумской, Черкасской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях.



Кроме того, 15 российских беспилотников в настоящее время локально потеряно. До 9-ти БПЛА наблюдаются в воздушном пространстве Украины.





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