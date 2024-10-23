FPV-дрон знищив російський танк Т-72 біля села Торське

FPV знищив російський танк Т-72 біля села Торське. Фото: кадр із відео

FPV-камікадзе Сил оборони знищив російський танк Т-72Б3М, ще один танк зазнав пошкодження. Відео влучання українського дрона опублікувала 60 окрема механізована Інгулецька бригада.







Військові 60 ОМБр зафіксували кілька танків на північний схід від села Торське в Донецькій області. Після чого відправили до точки пересування техніки окупантів українські дрони.



«За один ворожий штурм знищили стільки російської техніки, що все навіть не вмістилося в одне відео! Тому викладатимемо порціями. Це тільки перша частина – далі більше! Кожен знищений танк чи бронетехніка наближає нашу Перемогу», - йдеться у повідомленні 60 ОМБр.



Згідно з доповіддю Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку РФ атакувала 14 разів неподалік Греківки, Новомихайлівки, Тернів та Торського.



Минулої доби втрати російських загарбників склали 1460 осіб. Також українські воїни знешкодили дев'ять танків, 30 бойових броньованих машин та 51 артилерійську систему.



До того ж ЗСУ вдалося знищити 85 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 106 автомобілів та десять одиниць спеціальної техніки РФ.



Нагадаємо, що сьогодні вночі російська армія атакувала Україну ракетою та дронами, своєю чергою ППО збила 57 БпЛА.