В украинском плену оказался фигурант дела об убийстве Дарьи Дугиной

Фигурант дела об убийстве Дарьи Дугиной оказался в украинском плену. Скриншот видео

Россиянин Александр Сучков, осужденный в РФ на 3,5 года за подделку документов, которые использовались для организации убийства Дарьи Дугиной, попал в украинский плен. Интервью с Сучковым опубликовал на своем YouTube-канале украинский журналист Владимир Золкин.

Сучков рассказал, как в конце августа в колонию приехали представители города Москвы с предложением подписать контракт на прохождение воинской службы в резервную армию Брянской и Белгородской области.

«Я подумал, что это единственный шанс хоть как-то из этой ситуации выкрутиться. С клеймом «предателя родины» очень сложно», – сказал он. Подписав контракт, Сучков отправился на фронт и успел поучаствовать в боевых действиях.

Также он рассказал, как однажды заблудился в Луганской области, потерял сознание, а очнувшись, увидел двух украинских военных. Так он и оказался в плену.

Напомним, в августе 2022 года взрыв в автомобиле Land Cruiser Prado в Подмосковье убил 29-летнюю Дарью Дугину, дочь «идеолога русского мира» Александра Дугина. Женщина во время взрыва находилась в машине и погибла на месте. Авто взорвалось во время движения.