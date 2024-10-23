Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

В українському полоні опинився фігурант справи про вбивство Дар'ї Дугіної

23 жовтня 2024, 14:58

В українському полоні опинився фігурант справи про вбивство Дар'ї Дугіної

Фігурант справи про вбивство Дар'ї Дугіної опинився в українському полоні. Скріншот відео Фігурант справи про вбивство Дар'ї Дугіної опинився в українському полоні. Скріншот відео

Росіянин Олександр Сучков, засуджений у РФ до 3,5 років за підробку документів, які використовувалися для організації вбивства Дар'ї Дугіної, потрапив в український полон. Інтерв'ю із Сучковим опублікував на своєму YouTube-каналі український журналіст Володимир Золкін.

Сучков розповів, як наприкінці серпня до колонії приїхали представники міста Москви із пропозицією підписати контракт на проходження військової служби до резервної армії Брянської та Білгородської області.

«Я подумав, що це єдиний шанс хоч якось із цієї ситуації викрутитися. Із тавром «зрадника батьківщини» дуже складно», – сказав він. Підписавши контракт, Сучков вирушив на фронт і встиг взяти участь у бойових діях.

Також він розповів, як одного разу заблукав у Луганській області, знепритомнів, а отямившись, побачив двох українських військових. Так він і опинився у полоні.

Нагадаємо, у серпні 2022 року вибух в автомобілі Land Cruiser Prado у Підмосков'ї вбив 29-річну Дар'ю Дугіну, дочку «ідеолога російського миру» Олександра Дугіна. Жінка під час вибуху перебувала у машині та загинула на місці. Авто вибухнуло під час руху.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Росія Полон Україна Вбивство Дар'я Дугіна

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
15:52
В окупованому Луганську брак водіїв комунального транспорту: місто на межі колапсу – ОВА
14:15
Воїни 24 ОМБр показали, як зараз виглядає Часів Яр
09:58
Російська армія може розпочати наступ на Запоріжжя — The Economist
08:45
Російські війська окупували Новосадове у Донецькій області
23:00
Головне за день: «Кадировці» розкрадають завод у Маріуполі. РФ прорвала оборону Часового Яру?
22:39
«ДНР» заявила про загибель 1 людини та поранення 8 під обстрілами
16:27
На окупованій Донеччині незаконно засуджено ще одного українського військовополоненого
12:15
У Селидовому війська РФ досягли успіхів на флангах і намагаються різко загострити ситуацію — офіцер ЗСУ
10:49
Маріуполь: З комбінату імені Ілліча соратники Кадирова вивозять обладнання та метал — WSJ
23:15
Головне за день: Обстріли Києва, Запоріжжя та Кривого Рогу. «ДНР» продовжує судити «азовців»
17:11
З окупованого Криму евакуювали на підконтрольну територію України пенсіонерку
17:08
Дончанин, який воював за російську армію на Донбасі, поскаржився на переслідування з боку бойовиків
14:57
У «ЛНР» педагоги пропонують старшокласникам за гроші підписати контракт з армією РФ
13:45
В окупованій Горлівці скаржаться на атаки безпілотників: є пошкодження
12:30
«ДНР» «судитиме» ще чотирьох полонених «азовців»
22:05
Війська РФ намагаються повністю захопити Максимільянівку на шляху до Курахового — DeepState
21:03
Головне за день: Росія обстріляла Кривий Ріг. ЗСУ атакували військовий аеродром
23:26
Головне за день: Близько десяти поранених у Запоріжжі. Армія РФ просувається на Донеччині
17:10
Росія «засудила» десятки українських заручників — Координаційний штаб
08:50
Двоє людей загинули на Донеччині через обстріли за добу
усі новини
15:52
В окупованому Луганську брак водіїв комунального транспорту: місто на межі колапсу – ОВА
15:15
Окупанти атакували дроном зупинку в Херсоні, є постраждалі
15:13
Окупанти вдарили по Лиману: поранено одну людину
14:58
В українському полоні опинився фігурант справи про вбивство Дар'ї Дугіної
14:51
Офіційно: У Пентагоні підтвердили, що військові КНДР перебувають у РФ
14:48
«Укренерго» запровадило аварійні відключення світла в Полтавській області
14:25
На Донеччині фіксують найбільшу кількість викрадених авто
14:15
Воїни 24 ОМБр показали, як зараз виглядає Часів Яр
13:55
FPV-дрон знищив російський танк Т-72 біля села Торське
12:34
Україна отримала черговий транш від МВФ
12:27
Три винищувачі «Міраж-2000» Франція передасть Україні на початку 2025 року — ЗМІ
11:58
У договорі між Росією та КНДР є секретний пункт про відправлення північнокорейських солдатів на війну в Україні
11:44
Російські агенти готували теракт у Києві: СБУ затримала злочинців
11:22
У Краматорську відкрили дві нові свердловини
11:11
Росіяни штурмують Донецьку область: за добу атакували три райони, є пошкодження і жертви
10:50
Росіяни обстріляли Дружківську громаду, пошкоджено близько 40 будинків
10:33
КНДР надала РФ солдатів та зброю в обмін на ядерні технології
09:58
Російська армія може розпочати наступ на Запоріжжя — The Economist
09:50
Зенітники збили «Шахед» зі стрілецької зброї
09:31
Мати та дочка загинули в Олександро-Калиновому після удару російської авіабомби
усі новини
ВІДЕО
Фігурант справи про вбивство Дар'ї Дугіної опинився в українському полоні. Скріншот відео В українському полоні опинився фігурант справи про вбивство Дар'ї Дугіної
23 жовтня, 14:58
Воїни 24 ОМБр показали, як зараз виглядає Часів Яр Воїни 24 ОМБр показали, як зараз виглядає Часів Яр
23 жовтня, 14:15
FPV знищив російський танк Т-72 біля села Торське. Фото: кадр із відео FPV-дрон знищив російський танк Т-72 біля села Торське
23 жовтня, 13:55
У Краматорську з'явилися дві нові свердловини. Фото: кадр із відео У Краматорську відкрили дві нові свердловини
23 жовтня, 11:22
Зенітники збили «Шахед» стрілецькою зброєю. Фото: кадр із відео Зенітники збили «Шахед» зі стрілецької зброї
23 жовтня, 09:50
Колона бронетехніки російських військ на Курахівському напрямку. Фото: кадр із відео Українські десантники відбили 10 штурмів армії РФ на Курахівському напрямку: ЗСУ знищили танки та БМП окупантів
22 жовтня, 14:07

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір