В українському полоні опинився фігурант справи про вбивство Дар'ї Дугіної

Фігурант справи про вбивство Дар'ї Дугіної опинився в українському полоні. Скріншот відео

Росіянин Олександр Сучков, засуджений у РФ до 3,5 років за підробку документів, які використовувалися для організації вбивства Дар'ї Дугіної, потрапив в український полон. Інтерв'ю із Сучковим опублікував на своєму YouTube-каналі український журналіст Володимир Золкін.

Сучков розповів, як наприкінці серпня до колонії приїхали представники міста Москви із пропозицією підписати контракт на проходження військової служби до резервної армії Брянської та Білгородської області.

«Я подумав, що це єдиний шанс хоч якось із цієї ситуації викрутитися. Із тавром «зрадника батьківщини» дуже складно», – сказав він. Підписавши контракт, Сучков вирушив на фронт і встиг взяти участь у бойових діях.

Також він розповів, як одного разу заблукав у Луганській області, знепритомнів, а отямившись, побачив двох українських військових. Так він і опинився у полоні.

Нагадаємо, у серпні 2022 року вибух в автомобілі Land Cruiser Prado у Підмосков'ї вбив 29-річну Дар'ю Дугіну, дочку «ідеолога російського миру» Олександра Дугіна. Жінка під час вибуху перебувала у машині та загинула на місці. Авто вибухнуло під час руху.