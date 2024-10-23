Оккупанты атаковали дроном остановку в Херсоне, есть пострадавшие

Около 14.00 российские оккупанты с дрона атаковали остановку общественного транспорта в Днепровском районе Херсона. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.



«При этом получила телесные повреждения 64-летняя женщина. У нее минно-взрывная травма и осколочные ранения. Сейчас пострадавшую госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи», — добавил он.



Ранее сообщалось, что 16 октября 2024 года, Херсон был полностью обесточен.