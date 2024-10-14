Войска РФ обстреляли Херсон: погибли 2 женщины

Российские войска вечером 14 октября обстреляли жилую застройку в Днепровском районе Херсона. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.



«К сожалению, есть погибшие. Травмы, несовместимые с жизнью, получили две пожилые женщины. При обстреле они находились в доме», — сообщил Прокудин.

Российские войска за минувшие сутки обстреляли 21 населенный пункт Херсонской области и областной центр. Есть попадания в многоэтажку, жилые дома, городскую инфраструктуру. Четыре человека получили ранения.