Окупанти атакували дроном зупинку в Херсоні, є постраждалі

Близько 14:00 російські окупанти дроном атакували зупинку громадського транспорту в Дніпровському районі Херсона. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.



«При цьому отримала тілесні ушкодження 64-річна жінка. В неї мінно-вибухова травма та уламкові поранення. Наразі потерпілу ушпиталили для надання необхідної медичної допомоги», - додав він.



Раніше повідомлялося, що 16 жовтня 2024 року, Херсон був повністю знеструмлений.