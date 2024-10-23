Оккупанты ударили по Лиману: ранен один человек

Россия атаковали Лиман. Фото: ГСЧС

Российская армия 23 октября обстреляла Лиман Краматорского района Донецкой области. Под удар попала пятиэтажка, один человек получил ранения. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«Загорелись разрушенные строительные конструкции. Спасатели ликвидировали пожар на площади 600 кв.м. Ранен один человек», — говорится в сообщении.





В ведомстве отметили, что в Лимане повреждены еще две многоэтажки.



Кроме того, оккупанты обстреляли жилой сектор села Яцковка Краматорского района. Там загорелся частный двухэтажный жилой дом. Спасатели ликвидировали пожар, общей площадью 200 кв.м.



Ранее мы писали, что российские оккупационные войска 22 октября около 22:45 и 23:00 обстреляли территорию Дружковской громады Краматорского района Донецкой области.