Окупанти вдарили по Лиману: поранено одну людину

Росія атакувала Ліман. Фото: ДСНС

Російська армія 23 жовтня обстріляла Лиман Краматорського району на Донеччині. Під удар потрапила п'ятиповерхівка, одна людина отримала поранення. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Зайнялися зруйновані будівельні конструкції. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 600 кв. Поранено одну людину», — йдеться у повідомленні.





У відомстві зазначили, що у Лимані пошкоджено ще дві багатоповерхівки.



Крім того, окупанти обстріляли житловий сектор села Яцківка Краматорського району. Там спалахнув приватний двоповерховий житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежу загальною площею 200 кв.м.



Раніше ми писали, що російські окупаційні війська 22 жовтня близько 22.45 та 23.00 обстріляли територію Дружківської громади Краматорського району Донецької області.