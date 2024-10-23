Россияне обстреляли Дружковскую громаду, повреждено около 40 домов

Российские оккупационные войска 22 октября около 22:45 и 23:00 обстреляли территорию Дружковской громады Краматорского района Донецкой области. Об этом сегодня сообщила городская военная администрация.

Отмечается, что в результате ударов в Алексеево-Дружковке взрывной волной повреждены более 15 жилых домов и дошкольное учреждение, в поселке Яковлевка — более 20 домов.

По сообщению ГВА, обошлось без пострадавших. На местах ударов работают экстренные и коммунальные службы.

Напомним, мать и дочь погибли в Александро-Калиново Ильиновской громады Краматорского района Донецкой области после удара российской авиабомбы в ночь на 23 октября.