В районе Селидово российские оккупанты убили 4 пленных военных НГУ

24 октября стало известно об очередном военном преступлении российских оккупантов. Известно, что россияне убили четырех пленных военнослужащих Национальной гвардии Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



«По оперативным данным, 6 октября 2024 года четверо военных Национальной Гвардии Украины выполняли служебно-боевые задачи на позициях в районе г. Селидово. Около 13:00 оккупационные войска начали штурм укреплений, во время которого захватили наших защитников в плен. В дальнейшем представители ВС РФ записали допрос раненых безоружных нацгвардейцев на видео», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что на следующий день Силы обороны вернули утраченные позиции и в ходе проведения поисковых мероприятий обнаружили тела убитых украинских военнослужащих.



Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.





Ранее мы писали, что 18 октября в 14:38 военные РФ во время наступления на позиции ВСУ в Покровском районе захватили в плен двух украинских бойцов. Оккупанты, которые штурмовали лесопосадку вблизи города Селидово, положили безоружных военнопленных лицом вниз. Они удерживали их в таком положении, прижимая ногами к земле, а через некоторое время расстреляли в упор из автоматов.