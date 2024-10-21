Прижали ногами к земле: военные РФ в упор расстреляли пленных бойцов ВСУ на Донетчине

Расстрел пленных украинских военных на Донетчине. Фото: Донецкая областная прокуратура

Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



По оперативным данным, 18 октября в 14:38 военные РФ во время наступления на позиции ВСУ в Покровском районе захватили в плен двух украинских бойцов. Оккупанты, которые штурмовали лесопосадку вблизи города Селидово, положили безоружных военнопленных лицом вниз. Они удерживали их в таком положении, прижимая ногами к земле, а через некоторое время расстреляли в упор из автоматов.



Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Напомним, что 6 сентября российские оккупанты расстреляли раненого украинского военного, которого они взяли в плен на Бахмутском направлении.